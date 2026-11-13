Una vita in sella: il ritratto di una vera cowgirl dallo Utah

Bryce Canyon, 13 nov. (askanews) - Nel sud dello Utah, dove le rocce rosse si aprono su canyon immensi e le strade finiscono spesso in una polvere dorata, l'immagine della cowgirl non è un costume da fiera. È una lingua, un modo di stare sul cavallo, un rapporto con gli animali e con il territorio. Nelle arene da rodeo, tra stivali, cappelli e selle profonde, Jessie rappresenta una generazione di donne che ha fatto propria una tradizione nata per il lavoro nei ranch, trasformandola in identità, sport e appartenenza.

La sua sella western racconta tutto questo. Rispetto a quella inglese, più leggera e vicina al corpo del cavallo, la sella americana è larga, robusta, pensata per restare salda anche nelle giornate più lunghe. Jessie la descrive con la naturalezza di chi non ha mai conosciuto un'altra vita.

"Questa è una sella western, un po' diversa. Il nostro modo di cavalcare, rispetto a quello inglese, è un po' più rilassato. Quindi sei più calmo, sei più sistemato in sella, e abbiamo queste parti extra che aiutano a tenerci su. Cavalchiamo sempre con una mano invece che con due, perché i cowboy devono poter sparare. E in alcuni casi è anche un po' più tranquillo, mentre nella versione british hai un contatto pieno; nel western hai pochissimo contatto. Il trucco è riuscire a lasciare completamente le redini e usare solo la voce e i piedi per far fare al cavallo tutto ciò che deve fare".

A che età hai iniziato a cavalcare? , le chiediamo.

"Io? Cavalco dal giorno in cui sono nata. Non sono mai scesa", dice.

Quella frase, detta con grande semplicità, trasforma un'attività complessa in una cosa semplice. Per Jessie è come respirare e racchiude un mondo. Cavalcare non è un hobby: è una continuità familiare, un'eredità che si impara prima ancora di saperla nominare. Nelle arene del sud dello Utah, destinazione consigliata da Brand Usa e da Visit Utah, dove il rodeo unisce competizione e festa, le cowgirl dimostrano che la forza non è soltanto questione di lazo e velocità.

È anche pazienza, equilibrio, ascolto.

Quando il cavallo parte, la polvere si alza e il pubblico urla, una cowgirl non sembra cercare l'applauso. Cerca quella sintonia rara tra corpo, voce e istinto che rende il West una cultura viva, non un film.

Intervista di Cristina Giuliano

Montaggio di Linda Verzani

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