Una stella sulla Walk of Fame per Chris Wallace: io con Jimmy Kimmel

Los Angeles, 19 set. (askanews) - Il celebre giornalista statunitense Chris Wallace - fresco di una Stella sulla Walk of Fame - e la star tv Jay Leno, intervenuto alla cerimonia assieme ad Arnold Schwarzenegger, hanno espresso solidarietà al conduttore Jimmy Kimmel, il cui programma sulla Abc è stato sospeso per le critiche ricevute dopo i commenti sulla morte dell'attivista conservatore Charlie Kirk.

"Benvenuti a Hollywood, signore e signori. Grazie. Ancora una volta, la libertà d'espressione regna sovrana qui in città", ha detto Leno.

"Spero che la gente ricordi che il nostro compito non è schierarci, non è scendere in campo. È quello di essere imparziali, essere il più onesti e corretti possibile e colpire da entrambe le parti. Credo che a volte, nel mondo dell'informazione moderna, alcuni miei colleghi se ne siano dimenticati", ha detto Wallace.

Parlando con i giornalisti, ha poi aggiunto: "Penso che ogni volta che le persone si mettono nei guai semplicemente per aver espresso un punto di vista, giusto o sbagliato che sia, che siate d'accordo o meno, la situazione è preoccupante", ha affermato. "È un comico che parla, se non ti piace, non guardarlo", ha concluso Leno.

