Una stella per Jessica Chastain: "Lavoro per chi si sente invisibile"

Los Angeles, 5 set. (askanews) - L'attrice americana Jessica Chastain ha ricevuto la sua stella sulla Hollywood Walk of Fame di Los Angeles, in onore di una carriera che l'ha vista vincere anche un premio Oscar come migliore attrice nel 2022 per il suo ruolo in "Gli occhi di Tammy Faye".

Visibilmente commossa e circondata da amici e colleghi come Viola Davis e Al Pacino, Chastain ha raccontato la sua infanzia difficile nella California settentrionale, con sua madre che l'ha avuta giovanissima e i due fratelli, ricordando:

"Una volta, al supermercato, mia madre si rese conto di non avere abbastanza soldi. La guardai mentre restituiva silenziosamente un articolo, poi un altro, cercando di ridurre il totale. Le mie guance bruciavano a ogni bip della cassa e a ogni sospiro frustrato delle persone dietro di noi. Eravamo davvero affamati. In realtà, all'epoca, eravamo spesso affamati".

"Mia sorella - ha raccontato - ha lottato contro una malattia mentale e non è più con noi, e non lo dico per suscitare compassione. Lo dico perché il silenzio non guarisce. L'amore e il riconoscimento sì. Se lavoro così duramente per aiutare gli altri a sentirsi visti, è perché so cosa significa sentirsi invisibili e conosco il prezzo da pagare quando il dolore non viene visto. Il mio lavoro è una promessa a lei e a chiunque abbia mai avuto bisogno di qualcuno che dicesse: 'Sono qui e ti ascolto'. Quindi, davanti a questa stella, sento il peso e il grande dono di ciò che possiamo fare a Hollywood".