ULTIME NOTIZIE 19 FEBBRAIO 2026

Una stella ad Hollywood per Michelle Yeoh. L'attrice malese: un sogno

Roma, 19 feb. (askanews) - L'attrice malese Michelle Yeoh, vincitrice dell'Oscar come migliore attrice, ha ricevuto la sua stella sulla Hollywood Walk of Fame a Los Angeles.

A festeggiarla sono arrivati colleghi e amici, tra cui il regista taiwanese Ang Lee e quello americano Jon M. Chu, l'attore vietnamita-americano Ke Huy Quan, il regista e attore Paul Feig e l'attrice Sandra Oh. Proprio un film di Lee, "La tigre e il dragone", la portò alla ribalta internazionale. Tra le sue interpretazioni più famose, "Il domani non muore mai", il ruolo in "Star Trek: Discovery" e "Everything Everywhere All at Once" con cui vinse la statuetta e "Wicked".

Michelle si è concessa ai fan e ha firmato autografi. "Onestamente non avrei mai sognato che un giorno la mia Stella Polare sarebbe stata qui, incisa sull'Hollywood Boulevard - ha detto - il percorso dalla Malesia a qui non era una linea retta. Ci sono stati momenti in cui mi sono chiesta se appartenessi a questo mondo, ma sono stato fortunata a far parte di storie che attraversavano confini e lingue, storie che ci ricordavano quanto siamo tutti profondamente connessi".

