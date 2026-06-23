ULTIME NOTIZIE 23 GIUGNO 2026

Una stella a Hollywood per Molly Shannon, Will Ferrell la festeggia

Los Angeles, 23 giu. (askanews) - Una stella sulla Walk of Fame di Hollywood per l'attrice e comica statunitense Molly Shannon. Famosa per il Saturday Night Live e per i ruoli divisi tra commedie e drammi, Shannon ha recitato in film come "Il Grinch", "Superstar - Osa sognare", "Serendipity - Quando l'amore è magia", "Bad Teacher - Una cattiva maestra" e "Marie Antoinette", oltre al recente "A Good Person" e nella serie "Only Murders In the Building".

A festeggiarla sul viale delle celebrities anche Will Ferrell, suo ex co-protagonista al Saturday Night Live, nonché compagno di set in film come "Superstar" e nella serie "The Hawk" in arrivo. L'attrice ha raccontato come sia bello sentire di "avercela fatta" essendo partita da zero. Prima di diventare attrice ha a lungo lavorato come cameriera.

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