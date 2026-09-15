Una stagione ricca di commedie, musica e tanto altro al Manzoni di Milano

Milano, 15 set. (askanews) - Il Teatro Manzoni presenta la stagione teatrale 2026/2027 e inaugura un nuovo capitolo della propria storia: ING, banca europea pioniera in Italia dal 2001 nel Digital Banking e oggi banca "universale" che serve clientela corporate, privata e business, diventa Naming Partner del Teatro Manzoni, dando vita alla prima operazione di name sponsorship nella storia del Teatro. Una stagione ricca di appuntamenti con oltre 220 aperture di sipario che conferma la vocazione del Teatro Manzoni per la grande Prosa, affiancata dalle proposte del cartellone comico Ridere alla Grande, dagli appuntamenti Extra e dalla programmazione dedicata alle famiglie del cartellone Family.

Dal Manzoni passeranno i grandi nomi del teatro italiani, da Cesare Bocci a Carlo Bucirosso, da Nancy Brilli a Vittoria Belvedere, Vincenzo Salemme e Iaia Forte, poi tanto cabart e molta musica per una stagione che si rivolge a un pubblico vasto.

"L'ingresso di ING rappresenta per il Teatro Manzoni un passaggio importante e, per molti aspetti, storico", dichiara Alessandro Arnone, Amministratore Delegato, Direttore Generale e Direttore Artistico del Teatro Manzoni. "È la prima volta che il nostro Teatro realizza un'operazione di name sponsorship e siamo particolarmente soddisfatti che a condividere con noi questo nuovo percorso sia un gruppo internazionale come ING. Interpretiamo questa scelta anche come un riconoscimento del lavoro svolto e della capacità del Manzoni di essere non soltanto un luogo di spettacolo, ma un punto di riferimento culturale per Milano e per il suo pubblico. È una collaborazione che guarda al futuro senza modificare ciò che il Manzoni è e vuole continuare a essere: un teatro profondamente legato alla propria storia, alla qualità della proposta artistica e al rapporto con i suoi spettatori".