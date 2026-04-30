ULTIME NOTIZIE 30 APRILE 2026

Una scultura di Banksy spunta nel cuore di Londra

Londr, 30 apr. (askanews) - Una statua raffigurante un uomo in giacca e cravatta che cammina con una gamba fuori dal piedistallo, mentre regge una bandiera che gli copre il volto, è apparsa a Pall Mall, nel centro di Londra. "È politica, si trova proprio nel cuore di Londra ed è apparsa da un giorno all'altro. Incarna i tre pilastri di Banksy", afferma Ollie Isaac, uno studente d'arte. L'anonimo artista di graffiti ha confermato la sua paternità della statua sui social media, in seguito a un'ondata di speculazioni scatenate dalla sua firma sul piedistallo. "È interessante che la bandiera gli copra il volto. Forse ha a che fare con la situazione politica attuale. Sì... Mi vergogno. Questa è la mia impressione", aggiunge Lynette Cloraleigh, docente.

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