Una nuova terapia per la cura della leucemia linfoblastica

Roma, 11 nov. (askanews) - Un percorso iniziato nei primi anni del nuovo millennio e giunto oggi ad una tappa fondamentale. Lo studio Gimema All 2820, coordinato dalla Professoressa Sabina Chiaretti, dal Professore Robin Foà e promosso dalla Fondazione Gimema, spiana la strada ad una vera e propria rivoluzione nella per la leucemia linfoblastica acuta Philadelphia positiva. Nel concreto, sarà possibile affrontare la patologia senza ricorrere alla chemio, che spesso condiziona e limita la vita dei pazienti.

Le parole di Sabina Chiaretti, Professoressa di Ematologia, Sapienza Università di Roma: "Ai pazienti in protocollo ha chiaramente cambiato tutto, perché la loro qualità di vita e i tassi di sopravvivenza sono nettamente incrementati. La nota a cui abbiamo fatto cenno anche alla fine della presentazione riguarda un po' i pazienti che non sono stati inseriti in questo protocollo, poiché per ora non c'è accessibilità allo stesso trattamento al di fuori delle sperimentazioni. Quindi, il nostro impegno in questo momento è proprio relativo a questo aspetto: stiamo cercando di lavorare congiuntamente con gli enti regolatori, al fine di fare in modo che tutti quanti possano ricevere questo genere di trattamenti, perché sono trattamenti che consentono una qualità di vita migliore".

L'intervista a Robin Foà, Professore Emerito di Ematologia, Sapienza Università di Roma: "Più si avanza con l'età, più è difficile fare la chemioterapia. Quindi questa è un'ulteriore sottolineatura dell'importanza di fare una terapia mirata e un'immunoterapia. E aggiungo a questo: durante il Covid, quando abbiamo chiuso il Paese, questo protocollo e l'anticorpo hanno potuto continuare perché i ricoveri sono molto pochi. L'inibitore si prende per bocca, in pastiglia, e l'immunoterapia con una pompa endovenosa che i pazienti possono fare a casa. Quindi anche durante il Covid si è potuto continuare a farlo".

La terapia verrà gradualmente diffusa in tutte le regioni italiane.

Il commento di Alfonso Piciocchi, Coordinatore scientifico presso il centro dati Gimema: "È stata una ricerca fondamentale, di un'importanza straordinaria per i pazienti affetti da leucemia acuta linfoblastica Philadelphia-positiva. Ma non si tratta solo di uno studio pubblicato su una delle riviste più prestigiose al mondo: si tratta del coronamento di un percorso di ricerca durato oltre 25 anni, che consente, ad oggi, ai pazienti di essere trattati senza l'utilizzo della chemioterapia convenzionale, evitando quindi tutti gli svantaggi che può portare una terapia di questo tipo".

Lo studio hanno dimostrato i risultati favorevoli della nuova terapia: l'86% dei pazienti non ha mostrato i possibili effetti sfavorevoli che possono manifestarsi, contro il 67% della chemioterapia. Il Gruppo Gimema adesso guarda al futuro con l'obiettivo di rendere la terapia sempre più accessibile e diffusa.