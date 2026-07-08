Una nuova destinazione in Sicilia: Mangia's lancia Costa Ragusa

Milano, 8 lug. (askanews) - Una nuova destinazione turistica nella Sicilia sud-orientale: Mangia's punta su Costa Ragusa, un progetto integrato di ospitalità e sviluppo della destinazione nato per accompagnare l'evoluzione dell'area verso un modello di turismo contemporaneo, internazionale e attivo tutto l'anno.

"Il turismo verso il quale noi puntiamo - ha spiegato ad askanews Marcello Mangia, presidente e CEO del gruppo - ha saturato alcune destinazioni dove si riscontra anche un innalzamento non indifferente dei prezzi e dunque si è aperta una finestra per creare una nuova destinazione in un Paese stabile come l'Italia, in una regione che offre tanto come la Sicilia e in una parte della Sicilia ancora inesplorata dal turismo cinque stelle e cinque stelle lusso, dove possiamo aggiungere alla qualità anche la quantità, cioè il numero di posti letto".

Costa Ragusa, che si estende ungo il tratto compreso tra il Parco Archeologico di Kamarina, Scoglitti, Marina di Ragusa e la Val di Noto, prende forma con il 5 stelle full all-inclusive Mangia's Costa Ragusa Borgo, in apertura il 1 luglio 2026 e con il 5 stelle lusso Icona's Costa Ragusa Resort, in apertura il 1 agosto 2026. A questi si aggiunge il futuro sviluppo del Donnafugata Golf Resort.

"Abbiamo preso un villaggio chiuso da anni, un tre stelle - ha aggiunto il CEO - e lo abbiamo trasformato nel prodotto che sta ricercando il mercato: un prodotto a cinque stelle. Stiamo parlando di circa 430 camere e cinque stelle, e poco più di 100 camere e cinque stelle lusso, all'interno di un unico parco che si trova a sua volta all'interno di un parco archeologico in riva al mare con spiagge e sabbia. Dunque abbiamo tutti gli ingredienti in termini di dimensione, in termini anche di qualità dell'offerta, perché le stazze sono grandi, per un turismo di famiglia, per un turismo culturale per un turismo balneare. È stata una scelta che ha una visione e una strategia che funziona per i mercati che vogliamo in un certo senso approcciare: soprattutto Nord Europa e il mercato statunitense".

Il progetto punta a offrire occasioni di viaggio in tutti i periodi dell'anno e anche a generare valore concreto per l'intera area coinvolta. "Il vero lusso - ha concluso Marcello Mangia - è qualcosa che ha a che fare non solo con l'esperienza, ma anche con l'autenticità della proposta turistica. Qui siamo in un territorio che è veramente autentico, non dico inesplorato, ma dove si respira la vera vita locale siciliana dei piccoli borghi, unita anche a un patrimonio culturale immenso, è la parte barocca della Sicilia, ma anche la parte greca".

L'operazione prevede un investimento nel settore dell'ospitalità tra i più importanti in Italia e rappresenta il principale intervento di sviluppo turistico attualmente in corso in Sicilia.