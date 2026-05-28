Una Nessuna Centomila presenta la sua Fondazione a Milano

Milano, 28 mag. (askanews) - Una Nessuna Centomila ha presentato la sua Fondazione a Milano: arte e impegno concreto contro la violenza sulle donne. Al Teatro Filodrammatici una serata con Fiorella Mannoia, Paola Turci, Lino Guanciale, Gianmarco Saurino, Francesca Fialdini, Erica Mou e Angelica Schiatti per ripercorrere tre anni di lavoro e tracciare la strada da fare.

Il Teatro Filodrammatici di Milano ha ospitato ieri sera la presentazione ufficiale della Fondazione Una Nessuna Centomila alla città. Un incontro che ha riunito artisti, istituzioni, partner e sostenitori per raccontare il percorso compiuto in questi primi tre anni di attività e rilanciare l'impegno nella prevenzione e nel contrasto della violenza maschile sulle donne.

Nata nel 2022 dall'esperienza del concerto evento di Campovolo, la Fondazione - guidata dalla presidente Giulia Minoli con le vicepresidenti Celeste Costantino e Lella Palladino - è la prima realtà italiana creata con l'obiettivo specifico di sostenere i centri antiviolenza e promuovere un cambiamento culturale strutturale con la costruzione di percorsi educativi e di sensibilizzazione attraverso la scuola, con attenzione all'educazione sessuo-affettiva e delle relazioni, all'arte, alla musica e al teatro.

La serata, realizzata con il sostegno del Comune di Milano, alla presenza dell'Assessore alla Cultura Tommaso Sacchi, e condotta da Francesca Fialdini, ha visto momenti di spettacolo molto intensi e testimonianze importanti, restituendo la duplice anima della Fondazione: l'impegno culturale e l'azione concreta, grazie anche agli artisti del laboratorio della Fondazione a partire da Fiorella Mannoia, presidente onoraria della Fondazione, Paola Turci, Lino Guanciale e Gianmarco Saurino. E ancora, Erica Mou e Angelica Schiatti. In chiusura di serata il saluto commosso di Caterina Caselli, che ha esortato tutti a fare la propria parte.