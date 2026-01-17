Una mostra in Triennale Milano per festeggiare i 25 anni di Blauer

Milano, 17 gen. (askanews) - Una mostra fotografica in Triennale a Milano per festeggiare i 25 anni di Blauer, il brand di moda nato negli Stati Uniti per le uniformi militari e di polizia che poi la famiglia Fusco ha portato in Italia, unendo la tradizione americana alla sensibilità del nostro Paese. "Arrivare a 25 anni nel nostro settore dell'abbigliamento - ha detto ad askanews Enzo Fusco, presidente di FGF Industry - è già un traguardo, noi ci siamo arrivati bene, perché il lavoro per fortuna ci sta ripagando e probabilmente ci sta ripagando anche la politica familiare e del prodotto e siamo contenti di quello che finora abbiamo fatto. Abbiamo scelto questa location perché secondo me è una location piuttosto importante, volevamo trasmettere che la famiglia e il lavoro che facciamo è molto importante".

L'esposizione in Triennale, intitolata "Family Grammar", è dedicata proprio alla famiglia e il curatore Felice Limosani l'ha resa sotto forma di un'orchestra visiva attraverso gli scatti di undici fotografi che portano tasselli della storia e dell'identità di Blauer. "È abbastanza emozionante - ha Fusco - perché io mi ricordo dalla prima foto che abbiamo fatto fino oggi, quindi è una mostra fotografica che dimostra e fa capire da dove siamo partiti fino a dove siamo arrivati oggi".

L'evento in Triennale celebra i 25 anni passati, ma guarda anche ai prossimi anni dell'azienda e al ruolo di Federica, figlia di Enzo Fusco. "Mi auguro che continui - ha concluso il presidente - e il fatto che noi ci crediamo, stiamo facendo ed è quasi terminato anche lo stabilimento nuovo attaccato a quello vecchio, dimostra che noi crediamo in quello che facciamo e investiamo in Italia e diamo del lavoro a molte persone".

Per l'occasione è stata presentata anche una Special Capsule Edition: quattro giubbotti in pelle vintage provenienti dall'archivio di Enzo Fusco sono reinterpretati da Chiara Perano in collaborazione con Francine, la piattaforma dedicata al nuovo mondo dell'usato di lusso. L'intervento affonda le radici nel passato sartoriale di Blauer, trasformando quattro giubbotti in opere d'arte contemporanea; e due di questi verranno donati alla Fondazione Libellule Insieme ETS Onlus di Milano per un'asta benefica.