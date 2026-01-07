ULTIME NOTIZIE 07 GENNAIO 2026

Una mostra a Tokyo celebra i 30 anni del Tamagotchi

Tokyo, 7 gen. (askanews) - Negli anni '90 ha rivoluzionato il modo di giocare: ora il Tamagotchi, l'animale domestico digitale giapponese compie 30 anni. Per celebrare l'anniversario a Tokyo ha aperto la mostra Tamagotchi Grand Exhibition che offre ai visitatori l'occasione di ripercorrere la storia e l'evoluzione di questo gioco ed esplorare il fascino intramontabile della adorata creatura che negli anni, soprattutto in Giappone, è stata una vera e propria mania. Questi animali virtuali richiedono cibo e attenzioni tutto il giorno e sono ancora un successo tra i genitori nostalgici e amanti del retrò della Generazione Z.

Dal 1996 ad oggi Tamagotchi è evoluto in 38 modelli con funzioni sempre diverse, ed è arrivato in oltre 50 aree del mondo superando i 100 milioni di unità distribuite.

