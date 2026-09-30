Una Milano radicalmente cambiata e un film che prova a raccontarla

Milano, 30 set. (askanews) - Da città austera e produttiva a metropoli globale e scintillante. Milano è cambiata moltissimo negli ultimi decenni e ragionare sulla natura di questo cambiamento a suo modo pasoliniano è un dei temi rilevanti per il futuro della città stessa. Di questo si occupa anche il film, "Gelato al cioccolato", diretto da Francesco Salvatore e che uscirà la prossima estate.

"È indubbio che dagli anni Novanta - ci ha spiegato il filemaker - quando io sono arrivato da Genova, in questa città, a oggi, attraverso varie evoluzioni, ci sia stata una trasformazione di Milano veramente significativa, che ha preso un'accelerazione negli ultimi dieci anni, inaspettata quasi. Quindi in parallelo alla mia vita in questa città ho visto cambiare a me stesso la famiglia, i lavori, ho visto cambiare questa città in maniera radicale".

Il teaser del film viene presentato in un evento al cinema Anteo, nato dalla volontà di capire perché realtà e immaginario su Milano siano ormai inseparabili e quanto l'immagine che costruiamo di una città finisca, a sua volta, per trasformarla.

"Gelato al cioccolato - ha aggiunto Salvatore - è nato così, guardando le persone, vagando nella periferia della Bovisasca e vedendo questa contrapposizione tra un paesaggio quasi da western urbano americano e i rendering scintillanti e le torri del centro. Questo contrasto per un regista, come diceva il buon David Lynch, ti fa passare delle idee e bisogna essere bravi ad acchiapparle come fossero dei pesci. Quindi Gelato al cioccolato, una fiaba urbana, a urban tale è sottotitolato così proprio per sottolineare che non è un film di documentazione e di rendiconto di inchiesta di quello che sta succedendo comprese le inchieste urbanistiche o quello che sappiamo. È il prodotto personale di autore con questi contrasti che sono trasformati in immagini, in un racconto che anche va oltre la realtà con dei personaggi anche a modo loro non realistici, se vogliamo usare questo registro".

Ma tra le storie e le vicende dei personaggi, il vero protagonista che emerge è questa Milano cambiata e in cambiamento.