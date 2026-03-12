Una Mappa della leishmaniosi per proteggere gli animali domestici

Milano, 12 mar. (askanews) - È disponibile per i proprietari di animali domestici e per i medici veterinari la Mappa della leishmaniosi canina in Italia, un nuovo strumento gratuito che contribuisce a sensibilizzare e a combattere la diffusione di questa patologia molto pericolosa per gli animali domestici e anche per gli umani. Sviluppata da Elanco, azienda di primo piano nel settore della salute animale, in collaborazione con il Centro di Referenza Nazionale per le Leishmaniosi - C.Re.Na.L. e con esperti parassitologi e clinici veterinari, la mappa è uno strumento intuitivo che consente di consultare e individuare il livello di diffusione della malattia nei comuni italiani e, di conseguenza, disporre delle informazioni per attivare la prevenzione più indicata.

"La leishmaniosi - ci ha spiegato Fabrizio Vitale del C.Re.Na.L. - è una malattia parassitaria dei nostri enigmi domestici, dalla maggior parte dei mammiferi, soprattutto del cane, e si trasmette per il tramite e la puntura di un insetto vettore chiamato flebotomo, presente nel nostro territorio. È presente in tutto il bacino del Mediterraneo e ovviamente, vista la centralità dell'Italia non questo ambito il nostro Paese è una delle regioni forse più endemiche a livello europeo della malattia".

Attualmente non disponiamo di una cura farmacologica in grado di eliminare i parassiti presenti in un cane malato di leishmaniosi, quindi assume un ruolo centrale la prevenzione del contagio. "Per proteggere i cani dal rischio di Leishmaniosi - ha aggiunto il professor Gaetano Oliva, dell'Università Federico II di Napoli - i migliori farmaci sono i cosiddetti farmaci che danno l'effetto barriera, cioè farmaci che evitino che il cane sia a punto dagli insetti vettori. Il ruolo del medico veterinario nella gestione dei cani per la protezione dalla leishmaniosi è fondamentale: il medico veterinario è l'unico professionista in grado di dare suggerimenti adeguati. Un consiglio: evitare sempre consigli da Internet che non siano ovviamente gestiti da medici veterinari".

L'obiettivo di Elenco con la creazione della mappa è quello di permettere ai cani di vivere liberamente e all'aperto la bella stagione e contribuire alle azioni per arrestare la diffusione di malattie gravi. "La Mappa interativa sulla leishmaniosi canina - ha concluso Alessandra Martegani, Head of Marketing di Elanco Italia - è un tassello importante che si aggiunge alle tante iniziative di formazione e sensibilizzazione sulla necessità di proteggere i nostri amici animali dai parassiti. La prevenzione e il consiglio del veterinario rimangono i fondamentali per la cura dei nostri amici a quattro zampe".

La Mappa è reperibile gratuitamente online sul sito "My Pet and me".