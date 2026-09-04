Una Lamborghini Temerario per le missioni urgenti della polizia

Milano, 4 set. (askanews) - Una Lamborghini da 920 cavalli entra nella flotta della Polizia di Stato. È la nuova Temerario, presentata a Sant'Agata Bolognese e destinata soprattutto alle missioni più delicate, come il trasporto urgente di organi e materiale sanitario.

La supercar monta un motore V8 biturbo da 4 litri affiancato da tre motori elettrici, per una potenza complessiva di 920 cavalli. Affiancherà le altre Lamborghini già utilizzate dalla Polizia.

La collaborazione tra la casa di Sant'Agata Bolognese e la Polizia di Stato risale al 2004, quando entrò in servizio la prima Gallardo. Da allora sono sei le Lamborghini impiegate dalla Polizia, utilizzate in oltre duecento missioni per il trasporto di organi in tutta Italia e in più di 1.500 iniziative dedicate all'educazione e alla sicurezza stradale.

Alla presentazione della nuova Temerario ha partecipato anche il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, insieme ai vertici di Lamborghini e della Polizia di Stato.