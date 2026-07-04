ULTIME NOTIZIE 04 LUGLIO 2026

Una giornata particolare

A milioni in Iran per il funerale di Khamenei sfidano l'America e promettono vendetta mentre Trump festeggia il 250esimo anniversario dell'Indipendenza degli Stati Uniti. Il Papa prega per i migranti a Lampedusa

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