Una giornata particolare

A milioni in Iran per il funerale di Khamenei sfidano l'America e promettono vendetta mentre Trump festeggia il 250esimo anniversario dell'Indipendenza degli Stati Uniti. Il Papa prega per i migranti a Lampedusa
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