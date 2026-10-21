"Una collezione unica", a Parigi i capolavori di Blaquier-Arrieta

Parigi, 21 ott (askanews) - Una raccolta di opere impressioniste e post-impressioniste di primissimo piano, con un valore complessivo stimato di 450 milioni di dollari, arriva a Parigi in attesa di andare all'asta da Sotheby's a New York in novembre. Stiamo parlando della collezione Blaquier-Arrieta, che comprende dipinti di enorme valore, economico, ma prima ancora culturale.

"Si tratta di una collezione davvero unica, come raramente se ne vedono - ha detto Grégoire Billault, direttore della divisione Arte contemporanea di Sotheby's - . Di solito, capita abbastanza spesso di imbattersi in un singolo dipinto importante o in un nutrito gruppo di opere; qui, invece, ci troviamo di fronte a qualcosa di eccezionale: un capolavoro per ogni artista, riferito a ciascun periodo e realizzato nel pieno della loro maturità creativa. Ammirare un grande Van Gogh è già di per sé un evento raro, ma vederlo accanto a un grande Cézanne lo è ancora di più. Se poi aggiungiamo un grande Renoir, la rarità aumenta ulteriormente; e con l'inserimento di un grande Pissarro, il tutto diventa un caso assolutamente senza precedenti".

Se il "Castagno in fiore" di Van Gogh era un dipinto che non era stato visto per decenni, a rendere unico l'evento è proprio la dimensione di collezione delle opere, il loro essere riunite insieme, che conferisce al tutto un'aura diversa e profonda. "È, in un certo senso, una capsula del tempo - ha aggiunto Billault - un frammento sottratto alla storia dell'arte che, a mio avviso, incarna perfettamente l'importanza di questo movimento e spiega perché esso susciti reazioni così profondamente toccanti in tutto il mondo".

Certo, alla fine si tratta di mercato, compratori, denaro. Ma in questo caso è impossibile negare che ci sia qualcosa che va oltre.