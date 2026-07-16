Una collana di libri dedicata allo studio della gentilezza

Milano, 16 lug. (askanews) - "La gentilezza come linguaggio della responsabilità sociale è la prima opera che inaugura una collana dedicata allo studio della gentilezza" così Natalia Re, presidente del Movimento italiano per la Gentilezza, presenta il volume scritto a 4 mani con Antonio Di Bartolomeo l'editore di Pluriversum, la casa editrice che ha pubblicato il volume. Arriva in libreria un manuale d'uso per mettere in pratica la gentilezza nelle situazioni della vita quotidiana, per migliorare il benessere delle persone, delle organizzazioni e per creare sviluppo. All'interno, insieme a un'ampia riflessione storico-filosofica sul tema, una guida per usare la gentilezza come strumento di difesa, un glossario che ricostruisce l'universo di riferimento dell'analisi e un'appendice destinata a insegnanti ed educatori. Re e Di Bartolomeo nel libro parlano della gentilezza anche come strumento di difesa - utile ad esempio nei casi di hate speech e del cyberbullismo - indicando strategie pratiche per disinnescare offese e rompere gli automatismi delle echos chambers, quegli ambienti digitali dove gli utenti interagiscono solo con opinioni e contenuti che confermano la loro opinione. Proteggere la vittima, delegittimare chi offende, spezzare climi omertosi rendendo manifesti presupposti screditanti e portando avanti azioni di fact checking, fino alla decisione legittima di sottrarsi al gioco - bloccando, non condividendo, ritirandosi - sono alcune delle strategie suggerite che affondano le radici in un'attenta analisi di fonti disponibili. "Sospendere l'automatismo che sottende all'offesa e disabilitare la performance d'odio sono forme complementari di resistenza" spiegano gli autori nel libro. Nel volume anche un glossario di 36 lemmi sul mondo della gentilezza e un percorso interdisciplinare dedicato alla sperimentazione e all'apprendimento di questa in ambito scolastico.