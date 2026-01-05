"Una battaglia dopo l'altra" trionfa ai Critics Choice Awards

Roma, 5 gen. (askanews) - È "Una battaglia dopo l'altra" il vincitore della trentunesima edizione dei Critics Choice Awards. Il film di Paul Thomas Anderson ha vinto oltre che nella categoria miglior Film, anche in quelle per la miglior regia e la miglior sceneggiatura non originale. La pellicola interpretata da Leonardo DiCaprio, Benicio Del Toro, Sean Penn, Teyana Taylor, è ora in prima linea anche per i Golden Globe che verranno assegnati l'11 gennaio, dove arriverà con ben nove nomination.

Per quanto riguarda gli attori quest'anno il premio per il migliore protagonista è andato a Timothée Chalamet per "Marty Supreme", che arriverà nei cinema italiani il 22 gennaio, mentre la migliore attrice per i membri della Critics Choice Association è l'attrice irlandese Jessie Buckley per il film di Chloé Zhao "Hamnet - Nel nome del figlio", che uscirà nel mese di febbraio.

Jacob Elordi è stato premiato come miglior non protagonista per il "Frankenstein" di Netflix, film che ha vinto anche le categorie Costumi, Trucco e Scenografia. Il premio per la miglior attrice non protagonista è andato invece ad Amy Madigan per "Weapons". Per quanto riguarda i Critics Choice Awards assegnati alle migliori produzioni televisive, "The Pitt" di HBO ha vinto come miglior serie drammatica, mentre "The Studio" di Apple TV come migliore serie di commedia.