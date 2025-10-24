Un videoclip musicale contro la pirateria: ecco "Dreamers"

Milano, 24 ott. (askanews) - In anteprima il video "Vorrei abbracciarti ancora", il nuovo singolo inedito di Fabrizio Nitti, con gli arrangiamenti e la produzione artistica di Danilo Ballo, il brano è disponibile anche in digitale.

La canzone scritta e composta da Fabrizio Nitti racconta i sentimenti e lo stato d'animo di quando stai per perdere, per i motivi più svariati della vita, come motivi di salute, la fine di un amore, la perdita di una amicizia, una persona che ami, a cui vuoi bene. Ma la speranza che è dentro di te non si arrende mai.

In questo video vengono raccontati il dolore e la forza che convivono nell'autore. L'ambiente è caldo e avvolgente, illuminato da luci soffuse che abbracciano il cantante e il pianista, unici protagonisti in scena. La canzone nasce da un'esperienza personale e dolorosa: un serio problema di salute di un'amica, miracolosamente sopravvissuta. Ogni nota e ogni sguardo sono carichi di paura ma anche di speranza. "Ho scelto un'estetica essenziale per lasciare spazio all'emozione nuda, vera" - afferma il regista Silvio Pastorino - che ha realizzato il video usando una dimensione intima del contrasto di sentimenti descritti nella canzone tra paura e speranza del rischio di perdere una persona che ami, a cui vuoi bene.

Fabrizio Nitti, nato ad Asti nel '71, vive a Genova da sempre. Nel 2024 ha pubblicato "Il Suono", omaggio alla musica e alla radio. Per il 2025 sempre con gli arrangiamenti di Danilo Ballo, arriva "Testimone del cambiamento" un brano che invita alla riflessione sul periodo che il mondo sta vivendo e per chiudere l'anno "Vorrei abbracciarti ancora", scritto e composto da Nitti, per raccontare il dolore della perdita.