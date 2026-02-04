Un ucraino insegue la grandezza nel sumo dopo un'ascesa fulminea

Tokyo, 4 feb. (askanews) - Danylo Yavhusishyn è fuggito dalla guerra in Ucraina per diventare un lottatore di sumo in Giappone e la sua rapida ascesa lo ha portato a un passo dal raggiungere il grado più alto di questo antico sport. Il ventunenne ha vinto il suo secondo titolo consecutivo al New Year Grand Sumo Tournament di Tokyo il mese scorso e otterrà la promozione al rango elevato di yokozuna se trionferà di nuovo alla prossima competizione a marzo.

"Voglio davvero diventare più forte e aumentare il mio livello nel sumo è la mia motivazione. Ogni giorno, quando mi sveglio la mattina, penso a questo, e lo faccio anche oggi. Quindi, in effetti, acquisire le basi per superare le difficoltà, aumentare il mio livello e diventare più forte è la mia motivazione".

In queste inquadrature, i lottatori nel loro allenamento mattutino presso la scuderia Ajigawa nel quartiere Koto di Tokyo, dove i tonfi fracassanti dei lottatori che si scontrano riecheggiano tra le pareti sei giorni a settimana. C'è anche l'ucraino, noto con il suo ring name Aonishiki.

"Avevo solo 18 anni quando sono arrivato in Giappone, ora ne ho 21. Sono un po' più grande, ma sto ancora imparando molto. Penso che finché si continua a fare ciò che si ama, si riusciranno a ottenere risultati. Ecco cosa continuo a tenere a mente".

La sua età gli ha permesso di evitare per un pelo la leva militare ucraina per uomini di 18 anni dopo l'invasione russa del suo paese nel febbraio 2022, e ha cercato rifugio in Germania prima di trasferirsi in Giappone. I suoi genitori sono rimasti in Germania e lui è arrivato in Giappone senza sapere nulla della lingua. Ha detto di parlare con i suoi genitori ogni giorno e che il suo successo nel sumo ha fatto notizia in Ucraina. "I miei amici, il mio vecchio allenatore di sumo e tutti gli altri, mi guardano tutti. Il sumo è più di quanto mi aspettassi", ha chiosato.