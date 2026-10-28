"Un tranquillo funerale di famiglia", in sala la black comedy di Bruno

Roma, 27 ott. (askanews) - Arriva nei cinema il 29 ottobre la nuova commedia di Massimiliano Bruno "Un tranquillo funerale di famiglia", tratta da "Death at a Funeral" di Dean Craig. Un film di pura comicità con un cast corale formato da Claudia Pandolfi, Pietro Sermonti, Diego Abatantuono, Stefano Fresi, Beatrice Arnera, Dino Abbrescia e molti altri, compresa la partecipazione di Stefania Sandrelli.

Nel giorno del funerale del patriarca della famiglia Mancuso i due figli si ritrovano a fare i conti con rancori mai sopiti e segreti inconfessati. Quella che dovrebbe essere una solenne cerimonia di commiato si trasforma in un imprevedibile susseguirsi di rivelazioni inattese ed equivoci grotteschi, destinati a far emergere tutte le contraddizioni di una famiglia tutt'altro che perfetta.

Una black comedy, insomma, con alcuni personaggi politicamente scorretti. "In realtà poter ridere di tutto, se fatto in maniera intelligente, è una scelta vincente ed è liberatoria" ha detto Arnera, mentre Bruno ha affermato: "Poi come facevano i pagliacci alla corte dei re, noi dobbiamo poter essere libri di dire tutto, altrimenti facciamo come quei terroristi che entrano nella redazione di Charlie Hebdo, che uccidono perché parlano male della religione. Noi dobbiamo essere liberi di fare tutto, poi tu sei libero anche di criticarci dopo, ok".