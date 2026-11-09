ULTIME NOTIZIE 09 NOVEMBRE 2026

Un tartufo bianco d'Alba battuto all'asta per 100.000 euro

Grinzane Cavour (Cn), 9 nov. (askanews) - Tartufi a peso d'oro: 100mila euro il prezzo con cui è stato battuto all'asta un tartufo bianco da 850 grammi durante l'evento annuale nello storico castello di Grinzane Cavour, tra le colline piemontesi. Il prezioso gioiello culinario è andato a un acquirente di Hong Kong.

L'Asta Mondiale del Tartufo Bianco d'Alba, alla sua XXVII edizione, è diventata sempre più internazionale.

Il presidente dell'Enoteca Regionale Piemontese Cavour Roberto Bodrito: "Mai come quest'anno: 4 nuove sedi, 9 città collegate, mai mondiale come adesso".

Da Hong Kong a Bangkok, da Macao a Londra, un trionfo per l'eccellenza italiana, nonostante i timori per una stagione del tartufo non partita benissimo. "Il tartufo quest'anno con la siccità ha patito un po' ma ora con le ultime piogge la stagione sembra in ripresa, ci auguriamo una fine d'anno con il tartufo migliore". Cibo, abbinato ai vini piemontesi e solidarietà: ogni anno il ricavato contribuisce a sostenere progetti benefici in Italia e all'estero.

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