Un successo di SpaceX, tutto bene il decollo di Starship

South Padre Island (Texas), 27 ago. (askanews) - Dopo rinvii e tentativi falliti, il decimo volo di prova del razzo vettore Super Heavy e della navicella spaziale Starship, sviluppati dalla SpaceX di Elon Musk sono stati un successo e tutti gli obiettivi sono stati raggiunti. Il super razzo alto 123 metri è stato progettato con l'obiettivo di raggiungere in futuro la Luna e poi anche Marte. Il volo partito dal Texas è durato poco più di un'ora e la capsula, come previsto, è ammarata nell'Oceano Indiano, a nord-ovest dell'Australia.

Il decollo è avvenuto dopo una serie di rinvii dovuti a problemi tecnici e al meteo non favorevole, un successo che riporta il sorriso a Elon Musk contrariato da sette mesi di fallimenti durante i quali quattro prototipi Starship sono andati persi a causa di guasti.

Secondo Space X, Starship ha ottenuto prestazioni impeccabili durante un volo di prova anche grazie alle modifiche apportate al velivolo e annuncia che questa versione del razzo sarà presto sostituita con un modello ancora più grande. L'obiettivo del test senza personale umano a bordo era raccogliere dati, spingendo Starship al suo estremo limite per verificarne l'affidabilità.

Molte persone si sono radunate sulla spiaggia di South Padre Island, in Texas, per assistere al volo di prova del megarazzo e sognare la conquista dello spazio.