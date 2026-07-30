Un ritratto gigante di Burnham nella campagna del West Yorkshire

Hebden Bridge (Inghilterra), 30 lug. (askanews) - Un messaggio che difficilmente passa inosservato. Un enorme campo a Hebden Bridge, nella contea del West Yorkshire, Gran Bretagna, trasformato in un'installazione di 4.000 metri quadrati con un'immagine del nuovo primo ministro britannico Andy Burnham e un chiaro messaggio al governo, per chiedere il ripristino degli aiuti umanitari.

"Entro il 2030 ci saranno 5,1 milioni di morti in più. La gente non vede l'ora. Ripristinare subito gli aiuti umanitari" recita la scritta ad opera dell'organizzazione umanitaria Concern Worldwide, che cita dati del Barcelona Institute for Global Health (ISGlobal).

Secondo l'organizzazione, il calo della spesa britannica per gli aiuti è arrivato al livello più basso degli ultimi 25 anni.

L'opera di protesta è stata realizzata dagli artisti del gruppo "Sand In Your Eye", con l'obiettivo di rendere visibili le conseguenze umane delle decisioni politiche in un momento in cui il neopremier e il suo governo sono chiamati a prendere decisioni di bilancio.

"Ripristinare gli aiuti umanitari non significa solo ripristinare i finanziamenti. Si tratta di riaffermare l'impegno del Regno Unito nel proteggere vite umane, rispondere a crisi umanitarie e stare al fianco delle comunità che affrontano sfide straordinarie", sostiene l'organizzazione, che ha anche lanciato una petizione da firmare per sostenere la campagna.