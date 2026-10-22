ULTIME NOTIZIE 22 OTTOBRE 2026

Un premio da Bureau Veritas per le aziende pluri-certificate

Milano, 22 ott. (askanews) - Un riconoscimento per premiare le organizzazioni che, avendo ottenuto cinque o più certificazioni differenti in tutti gli ambiti della sostenibilità, sono capaci di integrarle in un sistema di gestione unitario: è il B.E.S.T. Award, che Bureau Veritas ha immaginato per premiare la capacità di far "dialogare con un'unica governance ambiente, persone ed etica, trasformando standard diversi in un modello coerente di governo dell'impresa". Il riconoscimento va all'azienda che ha ottenuto almeno cinque certificazioni differenti, investendo sulla qualità anche della sua governance oltre che sulla convinzione che la reputazione e l'affidabilità di un'impresa si costruiscano nel tassello dopo tassello.

La prima azienda a ottenere questo riconoscimento è stata Adriacos, che opera nel settore delle costruzioni con una prevalenza di appalti pubblici nel suo portafoglio contratti, in un contesto in cui la gestione coordinata di requisiti, controlli e responsabilità rappresenta un fattore particolarmente rilevante. Azienda friulana, Adriacos è stata recentemente trasformata in società benefit e ha individuato nelle certificazioni accreditate non soltanto uno strumento di conformità, ma anche una cornice per prevenire i rischi e massimizzare l'impatto positivo nei confronti delle persone e dell'ambiente. Collegando processi, responsabilità, obiettivi e controlli, Adriacos opera per rendere riconoscibile all'esterno un modo unitario di governare tutti gli snodi vitali dell'azienda e consolidare così correttezza, affidabilità e reputazione.

Le certificazioni di Adriacos riguardano qualità, ambiente, salute e sicurezza, parità di genere, la responsabilità sociale e la prevenzione della corruzione. A queste si stanno aggiungendo, sempre con Bureau Veritas, le certificazioni sulla conciliazione vita-lavoro e sulla sicurezza informatica. Ambiti differenti, ma strettamente connessi quando vengono ricondotti a una visione comune, con obiettivi condivisi, processi coordinati e un presidio trasversale.

L'idea centrale del B.E.S.T. Award è riconoscere le imprese che non si limitano a conseguire certificazioni, ma le mettono a sistema, facendo dell'integrazione una leva strategica di sostenibilità, resilienza e reputazione.

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