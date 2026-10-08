Un premio a chi dorme meglio, a Tokyo va in scena la gara di sonno

Tokyo, 8 ott. (askanews) - A Tokyo è andata in scena una "gara di sonno". Decine di persone si sono stese l'una accanto all'altra e si sono messe a dormire mentre veniva monitorata la qualità del loro riposo attraverso un particolare dispositivo.

La competizione per decretare chi sarebbe riuscito ad addormentarsi più velocemente e il più profondamente possibile è stata organizzata da un'azienda produttrice di materassi, in un Paese come il Giappone noto per la cronica mancanza di sonno della sua popolazione, tra ritmi frenetici di vita e ore di lavoro. A vincere il premio di 2 milioni di yen (oltre 11mila euro) è stata una donna, Suimii: "Voglio andare a vivere da sola, quindi penso che userò i soldi per le spese di trasloco. E voglio anche un letto come quello di una principessa, quindi penso che comprerò quel materasso" ha detto.

"Il Giappone è spesso descritto come un Paese che soffre di privazione del sonno ma la gente qui è anche molto diligente - ha spiegato Riichiro Nakama, direttore creativo dell'azienda organizzatrice - i giapponesi tendono ad avere la mentalità che, se una cosa la fanno tutti gli altri, dovremmo farlo anche noi... Quindi, trasformando il riposo in un evento come questo, penso che potremo convincere le persone a dormire insieme per aumentare la consapevolezza sul sonno".