Un PC laptop con display estensibile, il concept Lenovo ora è realtà

Milano, 16 ott. (askanews) - Un rollable, con un display arrotolabile che si estende con un click da 14 a 16.7 pollici fornendo quindi uno schermo di grandi dimensioni in un portatile. Da concept è diventato una realtà da portare a casa e utilizzare in ogni occasione il ThinkBook Plus Gen 6 Rollable, come ha spiegato Alessandro De Lio, PC & Smart Device Leader, Lenovo Italia: "Sì, allora abbiamo un bellissimo prodotto, un PC che ha uno schermo che si estende, rollable. In pratica cosa succede? Secondo le esigenze, premendo semplicemente un tasto, lo schermo del PC inizierà a scorrere e si allungherà. A che cosa serve questo tipo di funzione? Beh, tipicamente quando sto facendo coding, quando sto facendo un multitasking o anche solo per il wow effect perché oggettivamente vedere un pc che si allunga non è una cosa così comune".

Lenovo ha presentato a Milano tutta la sua nuova lineup 2025 esponendo le novità pronte per il mercato, con oggetti passati appunto dal concept al prodotto finito come nel caso del rollable, ed altri device ancora in fase di sperimentazione.

Tra i prototipi più curiosi che potranno arrivare sul mercato in futuro c'è "Verti Flex". "E invece un altro concept che abbiamo presentato a Ifa e che oggi è qui presente, ecco abbiamo un pc con uno schermo che ruota di 90 gradi. Anche in questo caso pensiamo a un tipo di utente che in alcuni momenti della giornata ha bisogno proprio per il multitasking, per la lettura, di avere uno stream in verticale. Diventerà un prodotto in produzione per il mercato di massa? Lo scopriremo nei prossimi mesi".

Due vetri con microled e una tastiera touch: Il Thinkbook Transparent è invece un concept con display trasparente che esplora nuove modalità di interazione tra utente e contenuto.