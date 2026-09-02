Un "occhio" italiano per il telescopio più grande del mondo in Cile

Milano, 2 set. (askanews) - Il telescopio più grande del mondo avrà una visione ancora più nitida grazie alla tecnologia italiana. Lo specchio adattivo M4, realizzato da Microgate (Bolzano) in consorzio con ADS International (Annone di Brianza) all'interno del raggruppamento AdOptica, diventerà il quarto dei cinque specchi che compongono il sistema ottico dell'Elt.

L'acronimo sta Extremely Large Telescope, un enorme telescopio costruito nel deserto di Atacama in Cile, che permette agli astronomi di studiare lo spazio con una precisione ineguagliabile, di analizzare le prime galassie e comprendere così meglio l'Universo e la sua espansione.

Lo specchio ha un diametro di 2,5 metri e uno spessore di appena 1,95 millimetri e riesce a compensare in tempo reale le turbolenze atmosferiche e le vibrazioni del telescopio modificando la propria forma oltre mille volte al secondo, con una precisione superiore ai 10 milionesimi di millimetro.