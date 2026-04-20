Un murales da record alla Barona di Milano per Marracash

Milano, 20 apr. (askanews) - Non solo musica ma soprattutto solidarietà e uno sguardo diverso sulle periferie, in occasione del Marra Block Party, il live evento che Marracash, ha organizzato alla Barona, il quartiere periferico di Milano dove è nato, è stato realizzato un murales da record assolutamente innovativo.

L'evento è nato con l'intento di restituire ciò che la sua comunità gli ha dato.

Oltre al grande concerto, ci sono stati altri momenti per dare nuova vita al quartiere. LEGO Italia ha ideato qualcosa che vuole lasciare il segno, un simbolo da creare tutti insieme. Nel cuore dell'evento è stata realizzata una grande installazione a più livelli, costruita dal LEGO Certified Professional Riccardo Zangelmi con quasi 10.000 mattoncini.

Prima di tutto, ViperHaze e Luna, due tra i writer più conosciuti di Milano, già autori della famosa opera sulle donne partigiane al Barrio's, centro culturale simbolo del territorio, realizzeranno sull'installazione un murales con la scritta BARONA. Il pubblico presente all'evento poi potuto staccare e portare con sé i mattoncini LEGO , per custodire un piccolo frammento del progetto. Man mano che i mattoncini della parte superiore del murales venivano rimossi, è emersa la scritta nascosta "Siamo pezzi unici dello stesso quartiere", realizzata sempre dai due writer, e simbolo della creatività, della forza nella diversità e del potere della costruzione. Su questa parte anche la firma di Marracash, lasciata dall'artista su mattoncini bianchi non rimovibili a rappresentare il legame indissolubile con la sua comunità. Al termine dell'evento, l'opera sarà donata al Barrio's, dove tutti potranno ammirarla e fotografarla.

"Oggi abbiamo donato l'opera al Barrio's, centro culturale simbolo del quartiere, dove diventerà simbolo della creatività e della possibilità di costruire, ognuno, il proprio futuro".