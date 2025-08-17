ULTIME NOTIZIE 18 AGOSTO 2025

Un milione in piazza tra scontri e arresti

Più di un milione gli israeliani che hanno manifestato per chiedere che il governo rinunci al piano di occupazione di Gaza city e concluda un accordo per la fine della guerra e la liberazione degli ostaggi.

MEDIASET TG5
