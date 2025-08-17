Un milione in piazza tra scontri e arresti

Più di un milione gli israeliani che hanno manifestato per chiedere che il governo rinunci al piano di occupazione di Gaza city e concluda un accordo per la fine della guerra e la liberazione degli ostaggi.
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.