Un marinaio digitale per gestire le funzioni della barca

Milano, 16 gen. (askanews) - Un marinaio smart per gestire la barca grazie alla domotica. E' SmartSailor, una piattaforma che utilizza IoT ed AI per rendere l'imbarcazione più efficiente, sicura e intelligente gestendone l'autonomia energetica e il monitoraggio remoto.

Marco Chimenti, ceo di Chimera Tech, la startup che ha ideato Smart Sailor: "Il nostro sistema vuole essere un hub per ricevere informazioni da tutti i sistemi di bordo e dare informazioni proattive, quindi non manutenzione su guasti, ma manutenzione proattiva e controllo remoto dell'imbarcazione. Questo lo facciamo con questa scatola che ha anche la funzione di scatola nera, perché resiste a tutto quello che avviene a bordo, e ci permette anche di controllare la barca da remoto quando non siamo a bordo".

Rivolto ad armatori e diportisti che si possono iscrivere alla piattaforma, SmartSailor è stato presentato al Ces, nel padiglione italiano insieme ad altre start up che hanno portato le loro innovazioni alla fiera tecnologica di Las Vegas.

