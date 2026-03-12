ULTIME NOTIZIE 12 MARZO 2026

Un libro luminoso per vincere la paura del buio e risparmiare energia

Milano, 12 mar. (askanews) - Un piccolo libro che può aiutare i bambini a superare la paura del buio e, al tempo stesso, evitare sprechi di energia. Goodnight Light è un nuovo progetto di comunicazione di Plenitude che ha l'obiettivo di incoraggiare il risparmio energetico aiutando allo stesso tempo i bambini a superare le paure legate all'oscurità. "Abbiamo fatto un'analisi - ha spiegato ad askanews Giorgia Molajoni, Chief Technology and Communication Officer di Plenitude - chiedendo ai bambini e ai ragazzi quali fossero le paure più ricorrenti e molti hanno evidenziato un timore in fondo classico e antico, che è la paura del buio. Alcuni hanno anche menzionato una preoccupazione per il pianeta, per la Terra, e quindi abbiamo deciso di unire questi due spunti per creare Goodnight Light".

Una ricerca di Doxa realizzata in collaborazione con Plenitude in Italia, Spagna e Francia a supporto di questo progetto internazionale ha evidenziato che tre bambini su quattro tra i 3 e i 9 anni, specie quando vanno a dormire o quando si svegliano la notte, hanno timore del buio. In che modo Goodnight Light li può aiutare? "È un libro speciale che si può leggere al buio - ci ha risposto la manager Plenitude -. All'interno è totalmente luminescente e permette al bambino o alla bambina di scoprire Ombro, un personaggio che è proprio la rappresentazione del buio. Attraverso questa storia il bambino impara a diventare amico di Ombro, fino a ottenere anche un certificato di amicizia. Può anche girare per la casa e applicare degli sticker luminosi sugli interruttori per creare dei piccoli punti di luce, mentre la sua stanza resta al buio. In questo modo contribuiamo a costruire una routine che aiuta il bambino ad andare serenamente a dormire, aiutandolo a superare la paura del buio e, soprattutto, evitiamo di avere una casa lluminata, con camere e corridoi accesi, mentre il bambino dorme".

L'idea è anche quella di creare un rituale della buonanotte, che aiuti i bambini a ridimensionare le proprie ansie e a trovare un sostegno nel superarle. Al contempo evitando sprechi energetici e abituando anche i più piccoli a pensare in termini di attenzione al pianeta e all'ambiente. "Ci piacerebbe - ha concluso Giorgia Molajoni - che questo libro, che aprendolo si trasforma in una stella luminosa, potesse essere presente su più comodini possibili, così da avere sempre meno luci accese e incentivare il risparmio energetico, in linea anche con la nostra mission di Società Benefit, che prevede finalità di beneficio comune per ambiente e persone, coinvolgendo anche le nuove generazioni".

Realizzato in collaborazione con gli autori Elisa Binda e Mattia Perego e l'illustratrice Hello Saris, il libro, che verrà distribuito gratuitamente il 20 e 21 marzo presso i flagship store Plenitude aderenti all'iniziativa, è stato stampato con un inchiostro speciale che si manifesta solo al buio e si ricarica con la luce del giorno.

