Un infinito applaudire, brano di De Angelis dedicato a bimbi di Gaza

Roma, 20 lug. (askanews) - "Un infinito applaudire (Gaza City)" è il nuovo videoclip tratto da "Ulisse al confine del tempo", l'ultimo lavoro di inediti di Edoardo De Angelis, prodotto da A.C. CulturArti e pubblicato da Il Cantautore Necessario/Azzurra Music.

Quando il dolore, la sofferenza degli altri diventa anche nostra, quando il dolore del mondo è quello degli innocenti, dei bambini ai quali viene strappata la speranza, cancellato il futuro, abbiamo bisogno di credere che possa esistere una redenzione forte, certa, estrema, non solo per noi esseri umani, ma per l'intero universo.

Dedicato ai bambini di Gaza, il brano - terzo estratto dal nuovo album e in uscita insieme al videoclip il 24 luglio - è una piccola favola che racconta il sottile confine tra vita e morte, sogno e dolore, speranza e paura. Un canto di umana solidarietà che affronta una delle riflessioni centrali del progetto: la condizione dell'uomo di fronte alla storia, alla sofferenza e alla ricerca di un senso.

Il testo è stato musicato da Reno Brandoni, maestro di chitarra e sentimenti, con il violoncello di Andrea Bitai, il violino di Davide Raciti e gli effetti di Alberto Corredig. Il videoclip, diretto da Stefano Giacomuzzi, è stato girato nella Grotta di San Giovanni d'Antro a Pulfero (UD) e sulle rive del fiume Natisone.

"Ulisse al confine del tempo" raccoglie dieci canzoni che esplorano il viaggio, la libertà, la solidarietà, l'amore e il rapporto tra l'essere umano e il tempo, confermando la maturità artistica e civile di Edoardo De Angelis.