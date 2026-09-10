Un incendio distrugge il Marché du Soleil di Marsiglia

Marsiglia, 10 set. (askanews) - Un violento incendio ha distrutto completamente nella notte tra mercoledì 9 e giovedì 10 settembre il Marché du Soleil a Marsiglia. I vigili del fuoco marittimi di Marsiglia hanno lottato per ore per contenere le fiamme. Non ci sono vittime ne' feriti gravi. Il Marché du Soleil è noto per essere un punto nevralgico per la vendita di merci contraffatte ed era stato chiuso nel mese di febbraio e poi riaperto. Recentemente è stato chiuso definitivamente per ordine dei tribunali. Sul rogo è stata aperta un'inchiesta, si ipotizza la mano della criminalità organizzata.