Un ecosistema digitale per muoversi di più: Macadam lancia SloMo

Milano, 7 lug. (askanews) - Un ecosistema digitale che trasforma i passi quotidiani in un'esperienza interattiva: la tech company Macadam, che promuove e premia lo stile di vita attivo, ha annunciato l'introduzione di un nuovo prodotto, SloMo, che l'azienda definisce "il più importante rilascio della propria storia".

"SloMo - ha spiegato ad askanews Benjamin Daudignac, CEO e Co-Founder di Macadam - è un progetto al quale abbiamo lavorato negli ultimi sei mesi. Macadam è una sorta di app per il fitness, ma noi siamo contrari all'idea di competizione tossica e non vogliamo giudicare le persone. E sappiamo bene che in tutti noi c'è una piccola parte di pigrizia, è normale, fa parte degli esseri umani. E quello che vogliamo fare con SloMo, che è una specie di piccola creatura, un mostriciattolo, è la rappresentazione dei nostri piccoli mostri interiori, della pigrizia che c'è in noi. Quindi, in pratica noi facciamo vivere questo mostro nella app e ogni giorno, camminando, facendo sforzi, insomma essendo più attivi, ci prendiamo cura di lui".

L'idea è quella di superare la frammentazione delle singole funzionalità per offrire un'unica esperienza connessa, continua e integrata, riassunta dal personaggio, ancorata alle logiche del gioco e del coinvolgimento, attraverso le ricompense economiche che si ottengono per i propri progressi.

"Noi usiamo una strategia molto potente - ha aggiunto il CEO - quella della gamification, ogni giorno su Macadam è come essere parte di un gioco e questo meccanismo psicologico vuole creare un impatto positivo. Questo significa che se tu mostri dei progressi riceverai dei punti e SloMo sarà più o meno contento e tu sarai più coinvolto. È il classico principio dei giochi e funziona, perché abbiamo rilevato che chi utilizza SloMo è più attivo quasi del 30% rispetto a prima".

Interessante, anche a livello di trend globale, il fatto che SloMo arrivi in un contesto nel quale le app e la vita digitale tendono spesso a ridurre gli spazi di interazione sociale, contrapponendo il mondo virtuale a quello reale.

"Vogliano fare l'opposto - ha detto ancora il manager - vogliamo connettere più persone con la vita reale, per questo li ricompensiamo se vanno di più fuori. Crediamo che ci sia un movimento diverso ora, con molti altri player come noi stiamo cercando di usare la tecnologia per il bene, ciò cerchiamo di sfruttare tutto ciò che sappiamo della tecnologia per portare le persone a essere più attive".

A livello economico Macadam sta vivendo un momento molto importante noi crescita e sviluppo. "Vogliamo continuare a crescere in Europa - ha concluso Benjamin Daudignac -. Siamo molto presenti in Francia, Spagna, Italia, Regno Unito e Germania, ma vorremmo espanderci in altri Paesi. E poi puntiamo ad arrivare negli Stati Uniti, che è una nazione dove non si cammina molto. Come obiettivi per il futuro abbiamo programmato nei prossimi cinque anni di raggiungere i 100 milioni di utenti".

Tra il 2023 e il 2025 l'azienda ha registrato un incremento complessivo dei ricavi del +289%. L'Italia si posiziona come uno dei mercati prioritari, dove la piattaforma conta già oltre 1,1 milioni di utenti.