ULTIME NOTIZIE 21 APRILE 2026

Un contestatore interrompe Netanyahu alla cerimonia del Memorial Day

Gerusalemme, 21 apr. (askanews) - Un contestatore ha interrotto il discorso di Benjamin Netanyahu alla cerimonia del Memorial Day a Gerusalemme gridando "alcuni di loro sono morti nei tunnel". Lo breve protesta mentre il primo ministro israeliano celebrava il rilascio di tutti gli ostaggi israeliani tenuti prigionieri da Hamas dopo l'attacco del 7 ottobre 2023. Il premier non si è scomposto e ha proseguito il suo discorso. Delle 251 persone prese in ostaggio, 85 sono state riportate indietro morte.

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