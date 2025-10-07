ULTIME NOTIZIE 07 OTTOBRE 2025

Un attacco di droni russi provoca un vasto incendio a Kharkiv

Kharkiv (Ucraina), 7 ott. (askanews) - I vigili del fuoco ucraini sono intervenuti per spegnere un vasto incendio in un edificio dopo un attacco di droni russi sulla città di Kharkiv. La guerra tra Mosca e Kiev si combatte sempre di più un ampio ricorso ai droni. La Russia ha annunciato martedì di aver intercettato 210 droni ucraini nella notte fino alle prime luci dell'alba, si tratta di uno degli attacchi più massicci di Kiev dall'inizio dell'offensiva su larga scala di Mosca in Ucraina nel febbraio 2022.

