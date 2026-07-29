ULTIME NOTIZIE 29 LUGLIO 2026

"Un altro premier?": anziano inglese non riconosce Burnham

Milano, 29 lug. (askanews) - Un siparietto che racconta meglio di tante analisi la politica britannica degli ultimi anni. In visita a una casa di riposo nel nord di Londra, il neo premier Andy Burnham si presenta come primo ministro. E un anziano gli risponde: "Come? Un altro?"

Il Regno Unito ha infatti cambiato sette primi ministri in poco più di dieci anni. E l'ospite della struttura rincara la dose: "Continuate a cambiarli ogni cinque minuti." Burnham incassa con autoironia e sorride: "Lo so, lo so." Un botta e risposta che strappa un sorriso e riassume l'instabilità politica vissuta da Westminster negli ultimi anni.

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