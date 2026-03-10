ULTIME NOTIZIE 10 MARZO 2026

Un aereo militare americano decolla da una base aerea britannica

Fairford (Inghilterra), 10 mar. (askanews) - Lunedì altri bombardieri B-52 statunitensi sono atterrati presso la base della Royal Air Force (RAF) di Fairford, nel sud-ovest dell'Inghilterra, ha osservato un giornalista dell'AFP. Fairford è una delle due basi, insieme con Diego Garcia nell'Oceano Indiano, che il Regno Unito ha autorizzato gli Stati Uniti a utilizzare per specifiche operazioni difensive contro l'Iran, volte a distruggere i missili iraniani alla fonte, ha dichiarato John Healey.

In queste immagini secondo Afp si vede in fase di rullaggio un C-130 Hercules nella base britannica, un bombardiere strategico a lungo raggio dell'USAF B-52 e sulla distanza un Rockwell B-1 Lancer, bombardiere strategico supersonico.

