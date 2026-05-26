Umbria, in bici nella valle della Repubblica nata per errore

Perugia, 25 mag. (askanews) - Si può partire da San Giustino e arrivare a Città di Castello pedalando quasi senza accorgersene. L'Alta Valle del Tevere, da queste parti, ha campi aperti, argini, alberi, qualche turista in bicicletta. Il fiume ogni tanto si mostra, poi sparisce dietro la vegetazione.

È un'Umbria di strada bianca. La ciclovia corre in piano, facile anche per chi non ha gambe da Giro d'Italia. Da una parte il Tevere, dall'altra borghi, campi coltivati, sentieri che invitano a deviare.

Su percorsi come questo l'Umbria sta puntando per costruire un turismo più lento e diffuso. La Regione ha già stanziato oltre sette milioni di euro per completare e realizzare nuovi tracciati. L'obiettivo è portare i visitatori dentro le aree interne, nei paesaggi e nei piccoli centri. La bicicletta come mezzo semplice, l'e-bike come possibilità in più per chi vuole godersi il viaggio senza il fiatone ad ogni salita. La lentezza come "fruizione gentile dei territori".

Ma lungo il percorso c'è una storia che sembra inventata da Ennio Flaiano e invece è accaduta davvero: la Repubblica di Cospaia. Un microstato nato nel 1441, rimasto indipendente fino al 1826.

"La Repubblica di Cospaia è una repubblica particolarissima, l'unica repubblica anarchica della storia - spiega Stefania Dindelli, guida turistica - nata per un errore nell'identificazione di un confine tra la Repubblica Fiorentina e lo Stato Pontificio. Non aveva praticamente capi, non aveva leggi, non aveva monete. È ricordata come una repubblica anarchica per eccellenza. Ed è anche il luogo dove è nata la coltivazione del tabacco, perché il tabacco era una pianta illegale, ma a Cospaia, non essendoci leggi, si poteva coltivare".

Da lì la strada riprende passando per il Castello Bufalini, una fortezza riedificata alla fine del quattrocento per presidiare il territorio dello Stato Pontificio, con tanto di labirinto, passando per i resti della villa di Plinio il Giovane, fino a Città di Castello.

La città arriva con i suoi palazzi, la Pinacoteca, le opere di Burri in mostra poco più in là. Dopo chilometri di argini e campi, è un cambio di passo: dal fiume alla pietra, dalla bicicletta alla città.