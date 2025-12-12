Umberto Tozzi realizza un sogno: a ottobre "Gloria - il musical"

Milano, 12 dic. (askanews) - Più di una canzone, "Gloria" di Umberto Tozzi è una hit senza tempo, che ha superato i confini dell'Italia e si è fatta amare nel mondo. Un pezzo di storia che ora prende vita e diventa protagonista di un musical che calcherà, a partire da ottobre 2026, i palchi dei principali teatri italiani: "Gloria - il musical".

"Sì, finalmente posso raccontarlo. È qualcosa di meraviglioso, è un sogno, è da tempo che ho questo sogno, ma non avrei mai pensato che potesse realizzarsi e quindi sono doppiamente sorpreso. C'è un grandissimo entusiasmo dentro questo progetto, sono molto felice di avere l'arduo compito di trovare questi nuovi talenti che saranno i protagonisti di questo musical".

La storia è scritta, le canzoni sono scelte, Umberto firma la direzione musicale ma lavora anche ai casting per trovare Gloria in carne, ossa e voce.

"Gloria deve essere secondo me una ragazza che ha una grinta particolare, che ha una voglia di arrivare nel suo sogno di diventare un artista, una cantante, con le contraddizioni di tutti i giovani di oggi, dalla mia generazione in poi è sempre stata la stessa. I genitori che non vogliono che tu faccia questo mestiere, quindi è una storia romantica molto bella, una storia d'amore molto bella, è stata scritta veramente con un criterio molto molto emozionale, dove in mezzo ci sono le mie musiche che fanno parte del testo che stato scritto, quindi è coinvolgente anche per questo".

Un nuovo affascinante capitolo della carriera di Umberto Tozzi che sta vivendo un momento straordinario: un tour di quasi due anni in quattro continenti, un doppio album live e in arrivo le ultime 12 date del tour di addio ai concerti.

"E poi c'è questo regalo di questo progetto che improvvisamente è capitato proprio in questo periodo e io adesso mi occuperò di finire il tour, come promesso".

Umberto Tozzi definisce questa nuova sfida un premio alla sua cinquantenale carriera, una commedia musicale che celebra il suo repertorio con nuovi arrangiamenti che daranno nuova vita ai brani senza diventare un jukebox per nostalgici.

"Nel musical ci sarà sicuramente questo suono sinfonico e ritengo che le mie musiche abbiano tutti i requisiti per essere in un musical e a parte Gloria ci sono altri brani che sono anche molto su quella via sinfonica quindi spero di riuscire a rappresentarli in maniera che meriti".

Candidature per il cast aperte fino al 7 gennaio 2026.