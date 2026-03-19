Umberto Tozzi emozionato e commosso, verso l'addio definitivo ai live

Milano, 19 mar. (askanews) - Emozionato, commosso, a tratti visibilmente stanco, ma grato dell'affetto che il suo pubblico gli ha ancora una volta dimostrato. Umberto Tozzi si avvia a dare il definitivo addio alle scene, dopo una lunghissma tournee mondiale iniziata nel giugno 2024, il concerto a Forum di Milano è stato il terzultimo, mancano solo due date in Italia Torino e Padova de L'Ultima notte rosa the final show. Un tour indimenticabile per l'artista e per il suo pubblico.

Con se a Milano ha voluto Marco Masini di cui è stato maestro e scopritore, insieme si sono esibiti in tre grandi hit. L'addio di Tozzi arriva dopo 50 anni di carriera costellati di successi in Italia e nel mondo con più di 80 milioni di dischi venduti, oltre 2000 concerti e più di 300 brani incisi.

Ma l'avventura non finisce qui. Ha chiuso il live con la sua hit più amata "Gloria", ma proprio da qui parte la sua nuova sfida. Dal palco ha lanciato "Gloria - Il Musical" di cui è direttore artistico che arriverà a teatro ad ottobre partendo da Milano. "E' una cosa che a fine carriera non mi sarei mai aspettato. Anche se non sarò più sul palco per cantarvi le mie canzoni, la mia musica la porterete in giro voi, grazie di tutto l'affetto. E' stato bellissimo fare questo percorso insieme".

"Gloria", hit senza tempo né confini di Umberto Tozzi, prende vita e diventa protagonista di un musical che calcherà, a partire da ottobre 2026. Umberto Tozzi è inoltre impegnato nelle audizioni per il cast del musical: sono attualmente in corso le selezioni per i ruoli dei co-protagonisti e dell'ensemble. Il musical toccherà le principali città del nostro Paese, partendo dal 23 ottobre al 1° novembre dal Teatro Arcimboldi di Milano, per poi arrivare dal 16 dicembre al 10 gennaio all'Auditorium della Conciliazione di Roma e dal 22 al 24 gennaio al Teatro Europauditorium di Bologna, con nuove date in arrivo in tutta Italia. Biglietti già in prevendita.