Ultimo giorno di camera ardente, ancora in coda per Valentino

Roma, 22 gen. (askanews) - Ultimo giorno per rendere omaggio alla camera ardente di Valentino alla Fondazione che porta il suo nome a Roma, in piazza Mignanelli. Ancora tanta gente in coda per l'ultimo saluto, presente anche il compagno dello stilista morto a 93 anni, Giancarlo Giammetti.

La camera ardente resta aperta dalle 11 alle 18, i funerali si svolgeranno venerdì alle 11 nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri. Attese molte personalità internazionali, il mondo di Hollywood renderà omaggio allo stilista che ha vestito tante star.

