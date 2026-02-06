ULTIME NOTIZIE 06 FEBBRAIO 2026

Ultime tappe fiamma olimpica a Milano, dal Niguarda a sede Regione

Milano, 6 feb. (askanews) - Ultime tappe a Milano per la fiamma olimpica, prima della grande cerimonia inaugurale con l'accensione del braciere olimpico e l'apertura ufficiale dei Giochi di Milano Cortina 2026.

Fra gli ultimi passaggi della fiamma, l'ospedale Niguarda, dove sono ricoverati i feriti italiani sopravvissuti alla strage di Capodanno di Crans Montana. I tedofori hanno salutato verso le finestre della terapia intensiva in segno di vicinanza e solidarietà. I pazienti hanno esposto cartelli in risposta con scritto "Forza, coraggio, passione". Altra tappa la piazza Città di Lombardia, sede del Palazzo della Regione. Tedofora, per l'occasione, Silvia Parente, atleta milanese, oro alle Paralimpiadi di Torino 2006 nello slalom gigante.

CRONACA
11
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi