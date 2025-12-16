ULTIME NOTIZIE 16 DICEMBRE 2025

Ulgiati (UGL): ZES e ZLS strumenti indispensabili

Roma, 16 dic. - Si è tenuto quest'oggi presso la Sala Enzo De Pasquale del Comune di Latina l'evento "ZES e ZLS: costruiamo il domani", promosso dall'UGL Latina. L'iniziativa ha rappresentato un importante momento di confronto tra istituzioni e parti sociali sulle opportunità di attrazione degli investimenti. A chiudere i lavori è intervenuto il Vice Segretario Generale Luigi Ulgiati, che ha sottolineato l'importanza di ridurre gli ostacoli amministrativi per favorire la crescita:

"La Zona Economica Speciale è uno strumento utile per le imprese e anche per il rilancio dell'economia. È uno strumento che può garantire uno sviluppo economico e creare nuovi posti di lavoro. È indispensabile che nel nostro Paese ci siano delle zone in grado di poter aiutare l'impresa nella sburocratizzazione e anche a creare una capacità industriale e di sviluppo che, altrimenti, non potrebbe essere messa in atto."

