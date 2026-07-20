Uk, Burnham debutta da premier tra fiducia, dubbi e aspettative

Londra-Manchester (Inghilterra), 20 lug. (askanews) - Il Regno Unito comincia la settimana con il quinto primo ministro in quattro anni. Andy Burnham succede a Keir Starmer dopo le dimissioni del leader laburista. Tra Londra e Manchester, la città di cui è stato sindaco, i cittadini oscillano tra fiducia, dubbi e richieste di risultati concreti.

"È stato sindaco di Manchester e pare abbia fatto un buon lavoro - dice Charles Ucheobi, mercante d'arte - ma questo basta per fare il primo ministro? Io non l'ho votato, e lei? E allora perché dovrebbe esserci imposto? Dovrebbe indire subito elezioni per ottenere un mandato".

A Londra c'è anche chi teme che il cambio al vertice non porterà vere novità.

Andrea Middleton, ricercatrice: "Penso che sarà più o meno la stessa cosa. Non ho grandi aspettative. Spero cambi posizione su Gaza e sul fatto che la Gran Bretagna non rispetta il diritto internazionale. Ma temo che vedremo semplicemente la continuazione di quello che c'era prima".

A Manchester, dove Burnham ha guidato la città per quasi dieci anni, il clima è diverso.

Margaret Healey, pensionata, afferma: "Mi sembra una brava persona e credo voglia rimettere in piedi il Paese. È quello che tutti vogliamo. Diamogli una possibilità".

Ma anche tra i suoi concittadini c'è chi aspetta di vedere i fatti. Come Graham Healey, pensionato: "In realtà non so ancora che cosa farà. Non ha presentato nessuna politica concreta. Dice che migliorerà tutto, ma non ha spiegato che cosa intenda migliorare. E poi non ha detto nulla sull'immigrazione, che secondo me è uno dei temi principali".