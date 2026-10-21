Uffizi, entra in collezione un importante tondo di Luca Giordano

Firenze, 21 ott. (askanews) - Entra in collezione alle Gallerie degli Uffizi di Firenze "Cristo e la Samaritana" di Luca Giordano, dipinto proprio nella città toscana intorno al 1685 e caratterizzato da una rara tecnica esecutiva. Si tratta di un tondo realizzato ad affresco e fissato su un supporto mobile leggero, la cosiddetta "paniera", una stuoia tonda in vimini, impiegata a Firenze da Giovanni da San Giovanni e da altri artisti, che anche Giordano volle adottare durante il suo soggiorno in città.

L'opera, presentata al TEFAF di Maastricht 2026, acquistata dagli Amici degli Uffizi e donata alle Gallerie, rappresenta anche un tassello significativo della storia della pittura fiorentina del Seicento e del rapporto del napoletano Luca Giordano con la città.

"Cristo e la Samaritana" appartiene a una serie di quattro tondi commissionati a Giordano da Andrea Del Rosso, esponente di una nobile famiglia fiorentina, e realizzati nel corso del soggiorno dell'artista a Firenze proprio a Palazzo Del Rosso. Il soggetto dell'opera, tratto dal Vangelo di Giovanni, raffigura l'incontro di Cristo con la Samaritana nei pressi del pozzo di Giacobbe.

Con questa donazione, gli Uffizi incrementano le opere di Seicento napoletano, documentando la presenza di esponenti illustri di tale scuola nel capoluogo toscano.