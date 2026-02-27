ULTIME NOTIZIE 27 FEBBRAIO 2026

Ue, Von der Leyen annuncia "applicazione provvisoria" accordo Mercosur

Bruxelles, 27 feb. (askanews) - La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha annunciato che l'Unione Europea applicherà provvisoriamente l'accordo commerciale con i paesi del Mercosur, nonostante le forti riserve espresse dalla Francia.

"Nelle ultime settimane ne ho discusso approfonditamente con gli Stati membri e con i membri del Parlamento europeo. Su questa base, la Commissione procederà ora all'applicazione provvisoria. L'applicazione provvisoria è per sua natura provvisoria. È proprio questo il suo nome. In linea con i trattati dell'Ue, l'accordo potrà essere pienamente concluso solo dopo che il Parlamento europeo avrà dato la sua approvazione", ha dichiarato Von der Leyen in una breve conferenza stampa a Bruxelles.

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi