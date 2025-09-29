Ue, Urso: rivedere subito le regole Green Deal

Milano, 29 set. (askanews) - "Servono regole e risorse in Europa. Le regole cambiamo, rimuoviamo le follie del Green Deal che hanno stretto come un cappio al collo le imprese europee". Lo ha detto il ministro

delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in un punto stampa a

margine del Consiglio Competitività.

"Mario Draghi, nel giugno dello scorso anno - ha aggiunto Urso - quando presentò in anteprima il suo report al Parlamento europeo in questa sede, disse che sarebbero state necessari almeno 500 miliardi di euro l'anno, ogni anno, per i prossimi 10 anni per consentire alle nostre imprese di recuperare competitività persa rispetto agli altri attori globali. quando in settembre dello scorso anno presentò il report alla Commissione, questa somma era cresciuta da 500 a 800 miliardi di euro l'anno. Poche settimane fa, quando ha fatto il bilancio e denunciato l'inazione europea, questa somma era ulteriormente cresciuta a 1200 miliardi di euro l'anno. Cosa significa? Significa che nell'assenza di decisioni non è più il tempo di discutere, ma di decidere. Il costo del ritardo aumenta ogni giorno di più, da 500 miliardi di euro a 800, ora a 1200 miliardi di euro".

"Il Fondo Europeo per la competitività è un primo significativo passo in questa direzione - ha sottolineato - Ma non basta. sono necessarie risorse significative, ma è fondamentale rimuovere le regole che hanno soffocato l'Europa, perseverare nell'errore e diabolico. Finalmente prevale la ragione sulla necessità, le regole del green deal e di farlo subito".